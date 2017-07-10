"Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с тульским "Арсеналом"
Сегодня в товарищеском матче московское "Динамо" сыграло вничью с тульским "Арсеналом".
"Динамо" - "Арсенал" - 1:1
Голы: Соснин, 81 - 1:0, Комбаров, 86 - 1:1.
"Динамо" (стартовый состав): Шунин, Вандерсон, Зотов, Катрич, Козлов, Панченко, Соу, Ташаев, Терехов, Хульмен, Шунич.
"Арсенал" (стартовый состав): Габулов, Сикоев, Александров, Беляев, Берхамов, Боурчану, Григалава, Комбаров, Ткачев, Хагуш, Шевченко.
Напомним, "Динамо" намерено усилить состав голландским хавбеком. | soccernews.ru
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