"Динамо" ведёт переговоры о покупке вингера дортмундской "Боруссии"

Московское "Динамо" рассчитывает усилиться ещё одним звёздным игроком.

Как сообщает российская пресса, "бело-голубые" активно работают над трансфером вингера дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа.

Сейчас клубы обсуждают условия возможной сделки. Рыночная стоимость немца - 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний Филипп сыграл за "Боруссию" 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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