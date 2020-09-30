"Динамо" ведет переговоры по трансферу защитника сборной России

Московское "Динамо" хочет купить защитника грозненского "Ахмата" и сборной России Андрея Семенова, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, бело-голубые готовы заплатить за футболиста 1,5 миллиона евро. Впрочем, данная сумма не устраивает грозненский клуб. Переговоры между клубами продолжаются.

31-летний Семенов является воспитанником "Спартака". Защитник выступает за "Ахмат" с 2014 года. Всего он провел за клуб из Грозного 202 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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