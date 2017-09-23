"Динамо" - "Верес" - 0:0 (обзор)

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"Динамо" - "Верес" - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Украины между "Динамо" и "Вересом".

Читайте также: Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Вересом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 10 25
2 Динамо Киев 9 23
3 Ворскла 9 17
4 Верес Ровно 10 16
5 Мариуполь 8 14
6 Олимпик Донецк 9 13
7 Заря Луганск 9 9
8 Звезда Кропивницкий 10 8
9 Александрия 9 7
10 Карпаты Львов 9 7
11 Сталь Каменское 9 6
12 Черноморец Одесса 9 5
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