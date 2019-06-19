"Динамо" включилось в борьбу за Комличенко

Ещё один клуб РПЛ претендует на нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщают российские СМИ.

Вслед за "Спартаком", "Локомотивом" и "Краснодаром" в борьбу за 23-летнего футболиста вступило московское "Динамо".

"Бело-голубые" хотят купить этим летом качественного форварда с российским паспортом.

В минувшем сезоне Комличенко сыграл за "Младу Болеслав" 33 матча и забил 29 голов. Его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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