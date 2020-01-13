"Динамо" включилось в борьбу за трансферную цель "Зенита"

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"Динамо" включилось в борьбу за трансферную цель "Зенита"

Московское "Динамо" продолжает изучать варианты усиления атаки во время зимнего трансферного окна.

Как сообщают российские СМИ, новой целью столичного клуба стал нападающий "Торино" Симоне Дзадза.

За 28-летнего итальянца "бело-голубым" придётся побороться с "Зенитом", который также проявляет к нему интерес.

Дзадза выступает за "Торино" с лета 2018 года. В текущем сезоне форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.

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