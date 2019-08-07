"Динамо" возобновило интерес к Саматте

Нападающий "Генка" Мбвана Саматта может этим летом перебраться в Россию, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 26-летний капитан сборной Танзании стал трансферной целью московского "Динамо".

За африканского форварда "бело-голубые" готовы заплатить 10 миллионов евро.

В конце июля СМИ утверждали, что Саматта привлёк внимание ЦСКА. Тогда же сообщалось и об интересе "Динамо", но потом слухи утихли.

В прошлом сезоне футболист сыграл за "Генк" 51 матч, забил 32 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Это ведь анекдот": Уткин рассказал о своём отношении к скорому переходу Филиппа в "Динамо". | http://soccernews.ru