"Динамо" возобновило интерес к Саматте
Нападающий "Генка" Мбвана Саматта может этим летом перебраться в Россию, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, 26-летний капитан сборной Танзании стал трансферной целью московского "Динамо".
За африканского форварда "бело-голубые" готовы заплатить 10 миллионов евро.
В конце июля СМИ утверждали, что Саматта привлёк внимание ЦСКА. Тогда же сообщалось и об интересе "Динамо", но потом слухи утихли.
В прошлом сезоне футболист сыграл за "Генк" 51 матч, забил 32 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
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