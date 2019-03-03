"Динамо" впервые в сезоне выиграло в гостях в матче РПЛ
"Динамо" на выезде обыграло "Уфу" (1:2) в матче 18-го тура РПЛ.
Московский клуб впервые в нынешнем сезоне РПЛ выиграла на выезде.
"Динамо" с 23 баллами занимает 10 место турнирной таблицы РПЛ.
А еще: "Динамо" вырвало победу в матче с "Уфой"| http://soccernews.ru
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