"Динамо" впервые в сезоне выиграло в гостях в матче РПЛ

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"Динамо" на выезде обыграло "Уфу" (1:2) в матче 18-го тура РПЛ.

Московский клуб впервые в нынешнем сезоне РПЛ выиграла на выезде. 

"Динамо" с 23 баллами занимает 10 место турнирной таблицы РПЛ.

А еще: "Динамо" вырвало победу в матче с "Уфой"| http://soccernews.ru

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