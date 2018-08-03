"Динамо" встретится с "Рубином" в стартовом матче второго тура РПЛ

"Динамо" – "Рубин"

Стадион: "Химки"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Павел Кукуян

Матч между московским "Динамо" и "Рубином" откроет программу второго тура РПЛ. Динамовцы начали сезон с нулевой ничьи с "Арсеналом", казанцы же находятся в лидерах после того, как на своем поле обыграли "Краснодар". Этот результат можно назвать неожиданным, так как "быки" в последние годы являются постоянными участниками еврокубков, иногда они ведут борьбу и за призовые места. "Рубин" же находится в стадии перестройки, Курбан Бердыев пытается наладить игру команды как в обороне, так и в атаке. В прошлом сезоне казанцы действовали не лучшим образом, этот же чемпионат пока начался для них удачно, однако вряд ли стоит ожидать от них такого же чуда, какое в свое время сотворил "Ростов", хотя за еврокубки зацепиться могут.

У "Рубина" есть финансовые проблемы, они вынуждены отпускать своих игроков, Бердыев подтвердил, что если поступят предложения по лидерам команды, казанцы его рассмотрят. Самый большой актив команды – иранский форвард Сердар Азмун. Игрок он очень талантливый, но в это же время ему не хватает стабильности. Играет он с перепадами, иногда ему требуется уйма моментов, чтобы забить гол. В прошлом сезоне на его счету было всего пять забитых мячей, сейчас он образовал связку со своим старым знакомым Полозом, с которым он играл в "Ростове", поэтому стоит ожидать более продуктивных действий в атаке. В первом туре он отправил два мяча в ворота "Краснодара", принеся своей команде важную победу, болельщики "Рубина" надеются, что на этом иранский форвард не остановится.

От "Динамо" также вряд ли стоит ожидать хороших результатов в текущем сезоне, если "Рубин" способен побороться за последнее еврокубковое место, то москвичи, скорее всего, будут рады и месту в первой десятке. В сравнении с конкурентами команда фактически не усилилась в это межсезонье, "Динамо" пополнил только Жоаозиньо. При этом бело-голубые потеряли своего лидера Ташаева, который тянул на себе клуб в прошлом сезоне. Всего за 1.5 миллиона евро он перешел в "Спартак". Также ушли Катрич и Белоруков.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 30 матчей в чемпионате России: 15 побед у "Рубина", 3 – у "Динамо", 12 ничьих.

Три последние игры из четырех завершились со счетом 0:0.

"Динамо" не побеждает "Рубин" с 2012 года (8 матчей). Это единственная победа за последние 10 лет.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Морозов, Жоаозиньо, Соснин, Соу, Черных, Панченко, Луценко.

"Рубин": Джанаев, Цаллагов, Уремович, Навас, Чико, Байрамян, Могилевец, Камболов, Коновалов, Полоз, Азмун.

Прогноз на матч "Динамо" – "Рубин":

"Рубин" для "Динамо" является неудобным соперником, казанцы находятся в прекрасном расположении духа после победы над "Краснодаром" и постараются закрепить успех в сегодняшней игре. Обе команды не могут похвастаться стабильной игрой в атаке, поэтому есть вероятность того, что все решит один забитый гол.

Букмекеры предлагают на победу "Динамо" коэффициент 2.75, на "Рубин" и ничью – по 2.90.

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru

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