"Динамо" вступило в борьбу за защитника "Ахмата" Мохаммади

"Динамо" проявляет интерес к иранскому защитнику "Ахмата" Миладу Мохаммади, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также им интересуются "Спартак", "Зенит", загребское "Динамо" и бельгийский клуб.

25-летний Мохаммади перешел в "Ахмат" летом 2016 года из "Ра Ахана" за 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел за грозненский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Ахматом" истекает 30 июня и он может перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: "Ахмат" получил деньги от Фонда Ахмата Кадырова. | http://soccernews.ru