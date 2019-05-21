"Динамо" вступило в борьбу за защитника "Ахмата" Мохаммади
"Динамо" проявляет интерес к иранскому защитнику "Ахмата" Миладу Мохаммади, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, московский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также им интересуются "Спартак", "Зенит", загребское "Динамо" и бельгийский клуб.
25-летний Мохаммади перешел в "Ахмат" летом 2016 года из "Ра Ахана" за 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел за грозненский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Ахматом" истекает 30 июня и он может перейти в другой клуб бесплатно.
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|Команда
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
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|29
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|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20