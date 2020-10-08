"Динамо" выбирает между двумя тренерами
В московском "Динамо" определились с двумя кандидатами на пост главного тренера команды.
По информации "Чемпионата", руководство столичного клуба выбирает между Курбаном Бердыевым и Сандро Шварцем.
Пока шансы россиянина выглядят предпочтительнее, чем у немца, хотя ранее сообщалось, что "бело-голубых" доверят иностранцу.
Напомним ,что "Динамо" ищет нового наставника после ухода с должности Кирилла Новикова.
Не пропустите: Исмаэль - основной кандидат на пост главного тренера "Динамо". | http://soccernews.ru
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