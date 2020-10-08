"Динамо" выбирает между двумя тренерами

В московском "Динамо" определились с двумя кандидатами на пост главного тренера команды.

По информации "Чемпионата", руководство столичного клуба выбирает между Курбаном Бердыевым и Сандро Шварцем.

Пока шансы россиянина выглядят предпочтительнее, чем у немца, хотя ранее сообщалось, что "бело-голубых" доверят иностранцу.

Напомним ,что "Динамо" ищет нового наставника после ухода с должности Кирилла Новикова.

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