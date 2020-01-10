"Динамо" выбирает между Комличенко и Соболевым
Московское "Динамо" собирается подписать нового нападающего во время зимнего трансферного окна.
Как сообщают российские СМИ, столичный клуб намерен заполучить либо Николая Комличенко из "Млады Болеслав", либо Александра Соболева из "Крыльев Советов".
В борьбе за форварда чешской команды "бело-голубым" составят конкуренцию "Локомотив" и "Рубин".
В текущем сезоне 24-летний Комличенко забил 13 мячей и сделал 6 ассистов в 20 матчах. Его рыночная стоимость - 5,5 миллионов евро.
22-летний Соболев за указанный период провёл 19 игр, в которых отличился 10 голами и 3 результативными передачами. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15