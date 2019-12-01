"Динамо" выиграло четыре матча после смены тренера

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"Динамо" выиграло четыре матча после смены тренера
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Динамо" добилось победы над "Локомотивом" со счетом 2:1.

Таким образом, московский клуб одержал четыре победы при двух ничьих в шести матчах под руководством Кирилла Новикова, который сменил на посту главного тренера команды отправленного в отставку Дмитрия Хохлова.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 19-м туре бело-голубые на выезде сыграют с "Зенитом". Матч состоится 6 декабря.

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