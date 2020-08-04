"Динамо" выкупило права на Игбоуна

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о трансфере нападающего Сильвестра Игбоуна.

"Бело-голубые" выкупили 29-летнего футболиста у "Уфы" и заключили с ним контракт на два года.

Столичный клуб заплатил за нигерийского форварда 2 миллиона евро.

Минувший сезон Игбоун провёл в "Динамо" на правах аренды, сыграл 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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