"Динамо" выкупило защитника Варелу
Фото сайт "Динамо"
Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о приобретении флангового защитника Гильермо Варелы.
По неофициальным данным, "бело-голубые" выкупили у "Копенгагена" права на игрока за 1,4 миллиона евро.
Контракт 28-летнего уругвайца с российским клубом рассчитан на два года.
Варела выступал за "Динамо" на правах аренды с октября 2020 года, в его активе 19 матчей без результативных действий.
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|АГФ
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|4
|Брондбю
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|5
|Нордсьелланд
|26
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|6
|АаБ
|26
|38
|7
|Рандерс
|26
|35
|8
|Хорсенс
|26
|34
|9
|ОБ
|26
|33
|10
|Люнгбю
|26
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|11
|СендерийскЕ
|26
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|Хобро
|26
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|Эсбьерг
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