"Динамо" выкупило защитника Варелу

Фото сайт "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о приобретении флангового защитника Гильермо Варелы.

По неофициальным данным, "бело-голубые" выкупили у "Копенгагена" права на игрока за 1,4 миллиона евро.

Контракт 28-летнего уругвайца с российским клубом рассчитан на два года.

Варела выступал за "Динамо" на правах аренды с октября 2020 года, в его активе 19 матчей без результативных действий.

Не пропустите: Н’Жи: "После публикации секс-видео полгода не общался с мамой". | http://soccernews.ru