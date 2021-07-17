"Динамо" выкупило защитника Варелу

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"Динамо" выкупило защитника Варелу

Фото сайт "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о приобретении флангового защитника Гильермо Варелы.

По неофициальным данным, "бело-голубые" выкупили у "Копенгагена" права на игрока за 1,4 миллиона евро.

Контракт 28-летнего уругвайца с российским клубом рассчитан на два года.

Варела выступал за "Динамо" на правах аренды с октября 2020 года, в его активе 19 матчей без результативных действий.

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