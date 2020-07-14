"Динамо" выполнило условие для обязательного выкупа Игбуна

Теги динамо москвауфасильвестр игбоунтрансферы

"Динамо" выполнило условие для обязательного выкупа Игбуна

Московское "Динамо" обязано выкупить трансфер нигерийского нападающего "Уфы" Сильвестра Игбуна, сообщает "Спорт-Экспресс".

В поединке 28-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:0) Игбун провел 18-й матч в РПЛ за "Динамо". Таким образом, бело-голубые выполнили условие для обязательного выкупа прав на игрока. Московский клуб заплатит за форварда два миллиона евро.

"Динамо" арендовало 29-летнего Игбуна летом 2019 года за 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за динамовцев 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Московское "Динамо" изолировалось на клубной базе до конца сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии

ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов