"Динамо" выполнило условие для обязательного выкупа Игбуна

Московское "Динамо" обязано выкупить трансфер нигерийского нападающего "Уфы" Сильвестра Игбуна, сообщает "Спорт-Экспресс".

В поединке 28-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:0) Игбун провел 18-й матч в РПЛ за "Динамо". Таким образом, бело-голубые выполнили условие для обязательного выкупа прав на игрока. Московский клуб заплатит за форварда два миллиона евро.

"Динамо" арендовало 29-летнего Игбуна летом 2019 года за 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за динамовцев 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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