"Динамо" вырвало победу у "Тамбова" в матче РПЛ
Московское "Динамо" в матче 13-го тура РПЛ обыграло "Тамбов".
В составе "бело-голубых" голами отметились Даниил Лесовой и Николай Комличенко.
Отметим, что на 54-й и 64-й минутах игры в составе "Тамбова" были удалены Антон Килин и Гурам Тетрашвили.
"Тамбов" - "Динамо" - 1:2 (0:1)
Голы: Лесовой, 8 - 0:1, Онугха, 64 (с пенальти) - 1:1, Комличенко, 90+3 (с пенальти) - 1:2.
Нереализованный пенальти: Онугха, 90+9 (вратарь)
"Тамбов": Рыжиков, Тетрашвили, Рыбин, Шляков, Таказов, Ароян, Каплиенко, Килин, Карасев, Рабиу (Тилль, 37. Ойеволе, 88), Онугха.
"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер (Тюкавин, 70), Ордец, Скопинцев (Захарян, 78), Евгеньев, Фомин, Терехов (Карапузов, 60), Шиманьски, Комличенко, Лесовой.
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