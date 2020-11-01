"Динамо" вырвало победу у "Тамбова" в матче РПЛ

Московское "Динамо" в матче 13-го тура РПЛ обыграло "Тамбов".

В составе "бело-голубых" голами отметились Даниил Лесовой и Николай Комличенко.

Отметим, что на 54-й и 64-й минутах игры в составе "Тамбова" были удалены Антон Килин и Гурам Тетрашвили.

"Тамбов" - "Динамо" - 1:2 (0:1)

Голы: Лесовой, 8 - 0:1, Онугха, 64 (с пенальти) - 1:1, Комличенко, 90+3 (с пенальти) - 1:2.

Нереализованный пенальти: Онугха, 90+9 (вратарь)

"Тамбов": Рыжиков, Тетрашвили, Рыбин, Шляков, Таказов, Ароян, Каплиенко, Килин, Карасев, Рабиу (Тилль, 37. Ойеволе, 88), Онугха.

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер (Тюкавин, 70), Ордец, Скопинцев (Захарян, 78), Евгеньев, Фомин, Терехов (Карапузов, 60), Шиманьски, Комличенко, Лесовой.

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