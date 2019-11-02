"Динамо" вырвало ничью в матче с "Ахматом", "Локомотив" потерял очки в игре с "Уфой"
В рамках 15-го тура РПЛ состоялись два матча. Московское "Динамо" дома едва не проиграло "Ахмату". "Бело-голубые" ушли от поражения на 93-й минуте. Другая столичная команда - "Локомотив" - в гостях не сумел победить "Уфу". Поединок завершился ничьей 1:1.
"Динамо" – "Ахмат" - 1:1
Голы: Понсе, 43 (пенальти) - 0:1, Ордец, 90+3 - 1:1.
"Динамо": Шунин, Ордец, Рыков, Плиев (Н`Жи, 67), Рауш, Шиманьски, Нойштедтер (Юсупов, 54), Каборе, Морозов, Игбоун, Панченко (Филипп, 54).
"Ахмат": Городов, Анхель, Мусалов, Семенов, Гиголаев, Глушаков (Иванов, 63), Швец, Исмаэл, Бериша (Харин, 21; Митришев, 86), Михаляк, Понсе.
Удаление: Каборе (60).
"Уфа" – "Локомотив" - 1:1
Голы: Эдер, 59 - 0:1, Бизяк, 72 (пенальти) - 1:1.
"Уфа": Беленов, Аликин, Сухов, Пуцко, Неделчару, Тилль, Голубев, Фомин, Алиев, Бизяк, Кротов.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Серкейра, Чорлука, Рыбус, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов, Баринов, Хеведес, Эдер.
Не пропустите: "Рубин" опубликовал видео, посвящённое 11-й годовщине первого чемпионства в истории клуба. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" хочет избавиться от двух игроков в январе
-
"Аталанта" - темная европейская лошадка! Она рвет всех в чемпионате, но проваливается в ЛЧ: разбираем статистическую сторону игры команды Гасперини!
-
"Чертаново" уличили в финансовых махинациях
-
"Болонья" включилась в борьбу за Ибрагимовича
-
"Зенит" не продаст Азмуна зимой
Лента новостей
-
Гол Мелкадзе принёс "Тамбову" вторую подряд победу в РПЛ
-
Сёмин назвал сроки возвращения на поле Смолова и Антона Миранчука
-
1
"Манчестер Юнайтед" выдал худший за 33 года старт сезона в чемпионате Англии
-
"Шахтёр" разгромил "Карпаты", "Десна" сильнее "Ворсклы"
-
Тренер "Динамо" прокомментировал слухи, что Максимилиан Филипп разочаровался в России
-
1
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ
-
"Валенсия" добыла волевую победу над "Эспаньолом"
-
1
"Манчестер Юнайтед" повторил клубный антирекорд
-
Сёмин недоволен судейством в матче с "Уфой"
-
Шунин провёл 250-й матч за "Динамо"
-
"Динамо" вырвало ничью в матче с "Ахматом", "Локомотив" потерял очки в игре с "Уфой"
-
Директор "Чертаново" ответил на подозрения клуба в финансовых махинациях
-
"Интер" попытается продлить контракт с трансферной целью "Барселоны"
-
"Реал" хочет избавиться от двух игроков в январе
-
Игроки ЦСКА прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем с "Зенитом"
-
"Аталанта" - темная европейская лошадка! Она рвет всех в чемпионате, но проваливается в ЛЧ: разбираем статистическую сторону игры команды Гасперини!
-
"Эвертон" заключил контракт с 14-летним сыном Тима Кэхилла
-
Жоау Мариу пропускает матч с "Уфой" из-за газона
-
Зидан: "Я рассчитываю на всех игроков "Реала". У меня нет состава А и Б"
-
"Чертаново" уличили в финансовых махинациях
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|15
|30
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13