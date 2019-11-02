"Динамо" вырвало ничью в матче с "Ахматом", "Локомотив" потерял очки в игре с "Уфой"

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"Динамо" вырвало ничью в матче с "Ахматом", "Локомотив" потерял очки в игре с "Уфой"

В рамках 15-го тура РПЛ состоялись два матча. Московское "Динамо" дома едва не проиграло "Ахмату". "Бело-голубые" ушли от поражения на 93-й минуте. Другая столичная команда - "Локомотив" - в гостях не сумел победить "Уфу". Поединок завершился ничьей 1:1.

"Динамо" – "Ахмат" - 1:1

Голы: Понсе, 43 (пенальти) - 0:1, Ордец, 90+3 - 1:1.

"Динамо": Шунин, Ордец, Рыков, Плиев (Н`Жи, 67), Рауш, Шиманьски, Нойштедтер (Юсупов, 54), Каборе, Морозов, Игбоун, Панченко (Филипп, 54).

"Ахмат": Городов, Анхель, Мусалов, Семенов, Гиголаев, Глушаков (Иванов, 63), Швец, Исмаэл, Бериша (Харин, 21; Митришев, 86), Михаляк, Понсе.

Удаление: Каборе (60).
 

"Уфа" – "Локомотив" - 1:1

Голы: Эдер, 59 - 0:1, Бизяк, 72 (пенальти) - 1:1.

"Уфа": Беленов, Аликин, Сухов, Пуцко, Неделчару, Тилль, Голубев, Фомин, Алиев, Бизяк, Кротов.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Серкейра, Чорлука, Рыбус, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов, Баринов, Хеведес, Эдер.

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