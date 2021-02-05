"Динамо" вырвало победу над "Рубином" в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона "Рубин" провёл товарищеский матч с московским "Динамо".

"Бело-голубые" выиграли со счётом 3:2 благодаря голам Себастьяна Шиманьски, Даниила Фомина и Николая Комличенко. У казанцев дубль оформил Джордже Деспотович.

"Рубин" - "Динамо" - 2:3

Голы: 0:1 – 18 Шиманьски, 0:2 - 41 Фомин, 1:2 - 45+3 Деспотович (пенальти), 2:2 – 53 Деспотович (пенальти), 2:3 - 90+3 Комличенко.

"Рубин": Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов, Абильгор, Евтич, Шатов, Кварацхелия, Макаров, Деспотович.

"Динамо": Шунин, Варела, Ордец, Плиев (Карапузов), Слепов, Фомин, Моро, Лесовой, Шиманьски, Липовой, Грулев.

Удаление: Карапузов, 61.

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