"Динамо" вырвало победу над "Рубином" в товарищеском матче
В рамках подготовки ко второй части сезона "Рубин" провёл товарищеский матч с московским "Динамо".
"Бело-голубые" выиграли со счётом 3:2 благодаря голам Себастьяна Шиманьски, Даниила Фомина и Николая Комличенко. У казанцев дубль оформил Джордже Деспотович.
"Рубин" - "Динамо" - 2:3
Голы: 0:1 – 18 Шиманьски, 0:2 - 41 Фомин, 1:2 - 45+3 Деспотович (пенальти), 2:2 – 53 Деспотович (пенальти), 2:3 - 90+3 Комличенко.
"Рубин": Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов, Абильгор, Евтич, Шатов, Кварацхелия, Макаров, Деспотович.
"Динамо": Шунин, Варела, Ордец, Плиев (Карапузов), Слепов, Фомин, Моро, Лесовой, Шиманьски, Липовой, Грулев.
Удаление: Карапузов, 61.
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