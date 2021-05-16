"Динамо" вырвало победу у ЦСКА

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура РПЛ "Динамо" на своем поле вырвало победу у ЦСКА благодаря голу Захаряна на 89 минуте.

"Динамо" – ЦСКА - 3:2

Голы: 0:1 – 18 Тикнизян, 1:1 – 65 Грулев, 2:1 – 72 Грулев, 2:2 – 79 Эджуке, 3:2 – 89 Захарян.

"Динамо" – Лещук, Евгеньев, Скопинцев, Варела, Нойштедтер, Фомин (Н`Жи, 64), Моро, Захарян, Шиманьски (Каборе, 83), Лесовой (Грулев, 64), Тюкавин (Комличенко, 83).

ЦСКА – Акинфеев, Васин (Карпов, 46), Дивеев, Фернандес, Тикнизян, Бохинен (Ахметов, 61), Обляков, Дзагоев (Сигурдссон, 61; Щенников, 86), Марадишвили, Эджуке, Чалов (Яковлев, 77).

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