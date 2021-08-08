"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

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"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛФото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в московском дерби благодаря дублю Фомина во втором тайме. Это уже третья подряд победу подопечных Сандро Шварца на старте сезона.

"Динамо" - ЦСКА - 2:1

Голы: Эджуке, 8 - 0:1, Фомин, 58 - 1:1 (пенальти), Фомин, 73 - 2:1.

"Динамо" – Шунин, Паршивлюк (Варела, 84), Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро (Скопинцев, 84), Шиманьски, Захарян, Н`Жи (Макаров, 62), Тюкавин (Грулев, 71).

ЦСКА – Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Влашич (Яковлев, 83), Ахметов (Кучаев, 83), Мухин (Марадишвили, 83), Заболотный (Бохинен, 43), Чалов (Бистрович, 64), Эджуке.

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