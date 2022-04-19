"Динамо" вышло в полуфинал Кубка России

Фото: твиттер московского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка России московское "Динамо" в серии пенальти обыграло калининградскую "Балтику" и завоевало путевку в полуфинал.

На 35-й минуте счет открыл Денис Макаров, но в концовке равновесие восстановил Ишхан Гелоян.

"Балтика" – "Динамо" - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:5

Голы: Макаров, 35 - 0:1, Гелоян, 84 - 1:1

"Балтика": Латышонок, Тишкин (Карпович, 79), Остойич, Мещанинов, Попов, Альшин, Кашчелан (Алейник, 64), Кленкин (Казаев, 46), Кузьмин, Барсов (Гелоян, 46), Максименко (Мусаев, 69).

"Динамо": Лещук, Паршивлюк (Варела, 46), Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев, Макаров (Лесовой, 68), Захарян, Фомин, Моро (Грулев, 33), Шиманьски, Тюкавин (Смолов, 77).

Не пропустите: Агент Николсона высказался о будущем игрока в "Спартаке". | http://soccernews.ru