"Динамо" вышло в полуфинал Кубка России
Фото: твиттер московского "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала Кубка России московское "Динамо" в серии пенальти обыграло калининградскую "Балтику" и завоевало путевку в полуфинал.
На 35-й минуте счет открыл Денис Макаров, но в концовке равновесие восстановил Ишхан Гелоян.
"Балтика" – "Динамо" - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:5
Голы: Макаров, 35 - 0:1, Гелоян, 84 - 1:1
"Балтика": Латышонок, Тишкин (Карпович, 79), Остойич, Мещанинов, Попов, Альшин, Кашчелан (Алейник, 64), Кленкин (Казаев, 46), Кузьмин, Барсов (Гелоян, 46), Максименко (Мусаев, 69).
"Динамо": Лещук, Паршивлюк (Варела, 46), Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев, Макаров (Лесовой, 68), Захарян, Фомин, Моро (Грулев, 33), Шиманьски, Тюкавин (Смолов, 77).
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