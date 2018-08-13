"Динамо" выступило с официальным заявлением по поводу жалобы на Ташаева
Московское "Динамо" объяснило суть жалобы на своего бывшего полузащитника Александра Ташаева, который перешёл в "Спартак".
"Действительно, "Динамо" обратился в Палату по разрешению споров РФС с жалобой по действиям игрока Александра Ташаева. Со своей стороны клуб действовал добросовестно и был намерен продолжить отношения с Александром, предоставлял достаточно игровой практики, прилагал все усилия по формированию положительной репутации игрока. Руководствуясь регламентными условиями РФС, клуб просит наложить спортивные санкции на игрока, а в будущем намерен последовательно и настойчиво отстаивать свои спортивные и финансовые интересы" - говорится в заявлении "бело-голубых".
Ранее сообщалось, что "Динамо" среди прочего рассчитывает вернуть бонус в размере 400 тысяч евро, выплаченный Ташаеву при продлении контракта. | http://soccernews.ru
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