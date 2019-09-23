"Динамо" выступило с заявлением по поводу возможной отставки Хохлова
Сегодня, 23 сентября, в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку. В связи с этим клуб выступил с заявлением.
В сообщении говорится, что до зимнего перерыва специалист точно не покинет команду. Кроме того, в клубе признались, что в подготовке команды к сезону были допущены грубые ошибки, которые привели к неудовлетворительному результату.
"В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтвержденной информации вокруг клуба, считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов.
Летом мы начали глобальную перестройку команды и прекрасно понимали, что создание нового, боеспособного коллектива займет время, будет сопряжено с рисками и необходимостью оперативно справляться с системными задачами. Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Дмитрия Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учетом значительно обновленного состава.
Трансферное окно закрылось совсем недавно, некоторые новички находятся в "Динамо" меньше месяца. Их приобретали под видение действующего тренерского штаба. Нужны время, терпение и спокойствие, чтобы футболисты адаптировались друг к другу, тренерским требованиям, новым для себя условиям. Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются.
После матча с "Сочи" у всех было много негативных эмоций. Сегодня мы еще раз спокойно и детально обсудили с Дмитрием Валерьевичем актуальные проблемы. Да, на текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство "Динамо". Это очевидно. Признаем, что в ходе подготовки команды были допущены ошибки, которые, в том числе, привели к слабым промежуточным результатам. В усилении нуждается и работа спортивного штаба.
Исправить ситуацию можно, для этого есть все возможности. Но только общими усилиями. С доверием друг к другу и верой в собственные силы. Впереди у нас сложная серия выездных матчей в чемпионате и Кубке страны. Убеждены, что преданные болельщики "Динамо" в трудный для команды момент продолжат поддерживать ее, будут рядом. Ближайшие результаты станут во многом показательными и определяющими для выбора вектора направления дальнейшего развития клуба", - говорится в заявлении.
В 7 последних матчах "Динамо" удалось выиграть лишь раз. С 10 очками "Динамо" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России.
Хохлов возглавил московский клуб 7 октября 2017 года.
А еще: "Динамо" определилось с заменой для Хохлова| http://soccernews.ru
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