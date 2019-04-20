"Динамо" взяло верх над "Крыльями Советов" и обогнало их в турнирной таблице РПЛ

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"Динамо" взяло верх над "Крыльями Советов" и обогнало их в турнирной таблице РПЛ

В рамках 24-го тура чемпионата России московское "Динамо" на своём поле выиграло у "Крыльев Советов" со счётом 1:0.

Победу "бело-голубым" принёс гол форварда Кирилла Панченко, который отличился на 67-й минуте.

"Динамо" – "Крылья Советов" - 1:0

Гол: Панченко, 67 - 1:0.

"Динамо": Шунин, Шуньич, Козлов, Евгеньев, Морозов, Мигел Кардозу, Тетте (Рыков, 80), Жоаозиньо, Юсупов (Соу, 78), Марков, Луценко (Панченко, 59).

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Самарджич, Рохель, Шишкин, Рабиу (Антон, 78), Зиньковский, Ананидзе (Ткачук, 75), Тимофеев, Канунников, Шейдаев (Корниленко, 68).

Набрав три очка, "Динамо" обогнало "Крылья Советов" в турнирной таблице первенства и теперь занимает 11-е место, самарцы - 12-е.

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