"Динамо" - "Яблонец" - 2:2 (обзор)

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"Динамо" - "Яблонец" - 2:2 (обзор)Смотрите видеообзор вчерашнего товарищеского матча, в котором московское "Динамо" сыграло в результативную ничью с чешским клубом "Яблонец".

Напомним, в своем товарищеском матче ЦСКА уступил "Гамбургу". | soccernews.ru

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2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
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14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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