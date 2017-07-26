"Динамо" - "Янг Бойз" - 3:1 (обзор)

Теги динамо киевянг бойз

"Динамо" - "Янг Бойз" - 3:1 (обзор)Сегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов киевское "Динамо" на своем поле обыграло швейцарский "Янг Бойз". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет о матче. | soccernews.ru

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