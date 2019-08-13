"Динамо" Загреб и "Русенборг" вышли в плей-офф раунд Лиги Чемпионов

Завершились еще два ответных матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. В следующий раунд прошли загребское "Динамо", которое на выезде разгромило "Ференцварош", а также "Русенборг" уверенно победивший "Марибор".

"Ференцварош" Венгрия – "Динамо" Загреб, Хорватия - 0:4 (0:1) - первый матч - 1:1

Голы: Адеми, 16 - 0:1, Петкович, 47 - 0:2, Ольмо, 55 - 0:3, Гояк, 79 - 0:4

"Русенборг" Норвегия – "Марибор" Словения - 3:1 (0:1) - первый матч - 3:1

Голы: Пожег, 45 - 0:1, Тофт-Содерлунд, 53 - 1:1, Конрадсен, 61 - 2:1, Конрадсен, 81 - 3:1

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