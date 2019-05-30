"Динамо" заинтересовано в бразильском хавбеке

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Матеус Перейра может перебраться в Россию.

Сообщается, что в трансфере 23-летнего бразильца заинтересовано московское "Динамо". Соглашение игрока с клубом действует до лета 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.

Минувший сезон Перейра провел на правах аренды в "Нюрнберге". Он провел 21 матч, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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