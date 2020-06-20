"Динамо" заперлось на базе и не отправилось на игру с "Краснодаром"

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"Динамо" заперлось на базе и не отправилось на игру с "Краснодаром"

Московское "Динамо" не отправилось на игру против "Краснодара".

Как сообщает Metaratings, такое решение связано с тем, что у футболистов клуба был обнаружен коронавирус. Ранее сообщалось, что среди зараженных Клинтон Н’Жи, Шарль Каборе и, возможно, Николай Комличенко.

По сведениям "Спорт-Экспресс", "Динамо" ведет переговоры с "Краснодаром" о переносе матча.

Напомним, что ранее основной и молодежный составы "Ростова" были отправлены на карантин, из-за чего в матче "Сочи" играли футболисты академии.

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