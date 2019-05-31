"Динамо" заплатило за Шиманьского 5,5 миллионов евро

Стала известна сумма трансфера полузащитника "Легии" Себастьяна Шиманьского в "Динамо", сообщает Sport.pl.

По сведениям издания, российский клуб заплатил за игрока 5,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 1,5 миллиона за счет бонусов. Трансфер Шиманьского стал рекордным в истории "Легии". Ранее рекордом польского клуба был трансфер Лукаша Фабиански в "Арсенал" за 4,3 миллиона евро.

20-летний Шиманьский является воспитанником "Легии". Всего за польский клуб он провел 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

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