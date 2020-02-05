"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов

Теги динамо москварамиль шейдаев

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов

Московсому "Динамо" запретили регистрировать новых игроков.

Как сообщает сайт РФС, палата по разрешению споров удовлетворила иск экс-игрока "Динамо" Рамиля Шейдаева, с которым ранее клуб разорвал соглашение.

Отмечается, что "Динамо" для снятия трансферного бана необходимо выплатить Шейдаеву остаток зарплаты, который он мог бы получить до окончания контракта.

Шейдаев выступал за "Динамо" с 2019 года. За это время он провел 9 матчей и отдал одну голевую передачу.

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