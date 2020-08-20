"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов
Палата РФС по разрешению споров запретила московскому "Динамо" регистрировать новых игроков.
Как сообщает сайт РФС, причиной такого решения стали долги клуба бывшим нападающим команды Николаем Обольским.
Запрет будет снят после того, как "Динамо" выплатит игроку компенсационные средства и проценты за задержку выплаты задолженности.
Обольский выступает за "Динамо" с 2015 года. Однако в сезоне 2018/19 он играл в "Сочи", а с 2020 года - в "Нижнем Новгороде".
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