"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов

1 Теги динамо москварфс

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров запретила московскому "Динамо" регистрировать новых игроков.

Как сообщает сайт РФС, причиной такого решения стали долги клуба бывшим нападающим команды Николаем Обольским.

Запрет будет снят после того, как "Динамо" выплатит игроку компенсационные средства и проценты за задержку выплаты задолженности.

Обольский выступает за "Динамо" с 2015 года. Однако в сезоне 2018/19 он играл в "Сочи", а с 2020 года - в "Нижнем Новгороде".

Читайте также: Моро прокомментировал свой дебют за "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

inemisy.aidergo

Хочешь СЕKСА уже сегодня? Регистрируйся и снимай любую письку, здесь все ДАЮТ Бесплатно и Анонимно, вот ---- https://nnna.ru/club

Ответить

главное

Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из "Барселоны"

Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов