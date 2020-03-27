"Динамо" запустило поэтический проект во время паузы из-за коронавируса
Московское "Динамо" запустило поэтический проект во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Об этом информирует официальный сайт клуба.
Клуб предложил фанатам дополнить строчку из стихотворения Иосифа Бродского "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку". На сайте "Динамо" опубликовало некоторые стихотворения, которые прислали болельщики.
За лучшие работы клуб наградит фанатов, а стихи прочитают футболисты.
Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, число заразившихся Covid-19 во всем мире составляет 537 881 человек, 24 149 скончались, 124 612 - выздоровели. В России общее количество зараженных достигло 1036.
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
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|Урал
|22
|25
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|Сочи
|22
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|Рубин
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|Ахмат
|22
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