"Динамо" - "Зенит" - 0:0 (обзор)

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"Динамо" - "Зенит" - 0:0 (обзор)Сегодня в рамках 9- го тура российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграло в безголевую ничью с питерским "Зенитом". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 9 21
2 Локомотив Москва 9 20
3 Краснодар 9 18
4 ЦСКА Москва 9 16
5 Ростов 9 16
6 Рубин 9 14
7 Ахмат 9 13
8 Спартак Москва 9 12
9 Уфа 9 10
10 Динамо Москва 9 9
11 Урал 8 9
12 Тосно 9 8
13 Арсенал Тула 9 8
14 Анжи 9 7
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 9 5
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