"Динамо" - "Зенит": анонс и прогноз матча 11 тура РПЛ

"Динамо" – "Зенит"

Стадион: "Арена Химки"

Начало матча: 14:00

Главный арбитр: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

21 октября в Химках московское "Динамо" сразится с действующим лидером российского первенства – питерским "Зенитом". Еще пять лет назад это противостояние считалось одним из тех, которое многое решает в верхней части турнирной таблице. Но времена изменились, и теперь интерес вызывает разве что "Зенит". Динамо уже давно ни на что не претендует, а текущий сезон пока складывается самым провальным образом. После разговоров о зоне Лиги Европы и более-менее удачного старта, "динамовцы" скатились на 14 место в таблице.

В чем прелесть "Зенита"? В том, что при Семаке команду периодически штормит, и рядом с победой против главного соперника по таблице в лице "Краснодара" может стоять совершенно невразумительное, да и вообще глупое поражение от "Анжи". Выписывать оплюхи "питерцам" могут не многие, но уж когда подобное происходит, все сразу же начинают создавать вокруг этого информационный повод невиданного масштаба. На данном этапе подопечные Семака уверенно лидируют в РПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя на 6 баллов. Говорить о чемпионстве пока рано, но уже есть смысл признать, что "Зенит" будет одним из главных претендентов. В матче против "Динамо" в составе питерцев точно не будет Нобоа и Жиркова, которые травмированы уже давно, а также Александра Ерохина, получившего повреждение в прошлом матче.

А вот подопечные Дмитрия Хохлова откровенно разочаровывают. Последний раз "Динамо" побеждало 2 сентября в матче против "Оренбурга" (2:0), после чего последовала 4-матчевая безвыигрышная серия, а последние три противостояния и вовсе были проиграны с общим счетом 0:5. Текущее 14 место в таблице является логичным итогом результативного падения хозяев. В битве против "Зенита" Хохлов не сможет рассчитывать на основного центрального защитника Владимира Рыкова, который потянул бедро в прошлом матче и останется в лазарете как минимум до 5 ноября.

Соперничество "Динамо" и "Зенита" является невероятно старым и начинается еще с 1938 года, когда в четвертом чемпионате СССР "динамовцы" в Питере разнесли своих соперников со счетом 0:6. В РПЛ клубы практически без перерывов сражаются с 1996 года. За 22 года было сыграно 48 встреч, по итогам которых историческое преимущество удерживает "Зенит" – 23 триумфальных матча против 11 у "Динамо". Еще 14 противостояний завершились ничейным исходом.

Интересные факты перед противостоянием "Динамо" и "Зенита"

Последняя игровая(!) победа "Динамо" над "Зенитом" на своем стадионе 24 мая 209 года (1:0). После этого "Динамо" выиграло еще один матч на своем стадионе, но победа была технической (17 ноября 2012 года).

За последние 6 лет в противостояния "Динамо" и "Зенита" дважды было зафиксировано техническое поражение. И дважды страдал "Зенит".

"Зенит" пропускает в четырех матчах РПЛ кряду. В этих встречах вратарь питерцев 7 раз вынимал мяч из сетки собственных ворот.

В последних 5 встречах "Динамо" и "Зенита" москвичи смогли отличится всего 2 раза.

Ориентировочные составы

"Динамо": Шунин – Козлов, Хольмен, Шунич, Рауш – Тетте, Соу – Кардосу, Панченко, Жоазиньо – Марков.

"Зенит": Лунев – Смольников, Мевля, Иванович, Набиуллин – Паредес, Кузяев, Эрнани – Мак, Дриусси, Дзюба.

Прогноз на матч "Динамо" и "Зенита"

На бумаге "Зенит" выглядит явно предпочтительней "Динамо", да и последняя форма команд демонстрирует, что лидер чемпионата вряд ли захочет терять очки во встрече с командой с низов турнирной таблицы. Единственный шанс москвичей состоит в том, что они организуют идеальные оборонные редуты и проведут хотя бы одну быструю голевую атаку, а "Зенит" будет допескать частые индивидуальные ошибки. Но все это лишь предположение, а по факту нынешние питерцы на порядок сильнее.

Букмекеры отдают предпочтение "Зениту". Победа подопечных Семака оценивается в коэффициент 1,9. На парней Хохлова дают 4,6. В случае ничьи поставленную сумму можно умножить в 3,3 раза.

Прогноз SoccerNews – 0:2

Игорь Малиенко | soccernews.ru