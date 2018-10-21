"Динамо" - "Зенит": где и когда смотреть матч лидера РПЛ с неожиданным аутсайдером

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"Динамо" - "Зенит": где и когда смотреть матч лидера РПЛ с неожиданным аутсайдером

В воскресенье, 21 октября, московское "Динамо" в рамках 11-го тура чемпионата России примет питерский "Зенит".

Сейчас команды находятся в разных концах турнирной таблицы РПЛ - подопечные Сергея Семака идут на первом месте, а коллектив Дмитрия Хохлова - на 14-й строчке.

Матч состоится в Подмосковье на "Арене Химки". Начало - в 14:00 по московскому времени.

Трансляцию этого поединка проведут телеканалы "Матч Премьер", "НТВ+ Наш футбол" и "НТВ+ Спорт Онлайн", а также сайт Sportbox.ru.

Не пропустите: "Зенит" оригинально анонсировал матч с "Динамо". | http://soccernews.ru  

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