Дини: "Гей или бисексуал, вероятно, есть в каждой команде"
Форвард "Уотфорда" Трой Дини предполагает, что в футбольных командах хватает представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Хотя бы один гей или бисексуал, вероятно, есть в каждой команде. Но они боятся взять ответственность и признаться. Думаю, как только первый футболист сделает каминг-аут, за ним последует много других игроков", - приводит слова англичанина Sky Sports.
31-летний Дини в текущем сезоне сыграл за "Уотфорд" 18 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|27
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|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
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|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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|18