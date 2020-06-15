Дини: "Гей или бисексуал, вероятно, есть в каждой команде"

Форвард "Уотфорда" Трой Дини предполагает, что в футбольных командах хватает представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Хотя бы один гей или бисексуал, вероятно, есть в каждой команде. Но они боятся взять ответственность и признаться. Думаю, как только первый футболист сделает каминг-аут, за ним последует много других игроков", - приводит слова англичанина Sky Sports.

31-летний Дини в текущем сезоне сыграл за "Уотфорд" 18 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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