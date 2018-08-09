Динияр Билялетдинов дал комментарий поражению "Спартака" от ПАОКа

Полузащитник литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов дал комментарий поражению московского "Спартака" от греческого ПАОКа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Считаю, что второй тайм "Спартак" провел неплохо и даже более цельно, чем первый. Был только один момент, связанный с грубейшей ошибкой в обороне и выходом один на один. Эта игра на выезде получилась довольно нервной, во втором тайме, наверное, надо было играть более сбалансировано и аккуратно. Поэтому он получился таким не зрелищным со стороны обеих команд, поскольку вторая игра будет все решать, команды и осторожничали.

В ответном матче будут свои зрители, "Спартак" возьмет нити игры в свои руки. Но здесь главное - не ошибиться, так как не дай бог ПАОК забьет, это очень многое поменяет. Греки на выезде сыграют немного по-другому, "Спартаку" надо только забить, тогда многое будет ясно", - цитирует 33-летнего хавбека ТАСС.

Напомним, бывший наставник "Зенита" посетил раздевалку "Спартака" после его поражения от ПАОКа. | soccernews.ru