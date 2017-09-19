Динияр Билялетдинов может продолжить карьеру в Литве

Российский полузащитник Динияр Билялетдинов перейдет в литовский "Тракай", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, соглашение между футболистом и клубом рассчитано на полтора года. В данный момент хавбек является свободным агентом, поэтому может достаться литовцам бесплатно.

Напомним, что 32-летний Билялетдинов известен своими выступлениями за "Локомотив", "Эвертон", "Спартак" и "Рубин".

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