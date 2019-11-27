Динияр Билялетдинов объяснил причины поражения "Локомотива"

Экс-игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов назвал причину поражения "железнодорожников" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Байером". Об этом сообщает "Советский спорт".

"Не хватило скорости. Для победы над немцами надо играть быстрее. Ну и, конечно, первый гол выбил команду из колеи. Неприятно пропускать такие курьезные мячи.

Надо было бороться за третью строчку с "Байером". Шансы были, не хватило совсем чуть-чуть", - сказал Билялетдинов.

Напомним, вчера, 26 ноября, "Локомотив" проиграл "Байеру" в домашнем матче ЛЧ и потерял шансы на еврокубковую весну.

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