Динияр Билялетдинов объяснил причины поражения "Локомотива"
Экс-игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов назвал причину поражения "железнодорожников" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Байером". Об этом сообщает "Советский спорт".
"Не хватило скорости. Для победы над немцами надо играть быстрее. Ну и, конечно, первый гол выбил команду из колеи. Неприятно пропускать такие курьезные мячи.
Надо было бороться за третью строчку с "Байером". Шансы были, не хватило совсем чуть-чуть", - сказал Билялетдинов.
Напомним, вчера, 26 ноября, "Локомотив" проиграл "Байеру" в домашнем матче ЛЧ и потерял шансы на еврокубковую весну.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14