Динияр Билялетдинов прокомментировал скандальное заявление О'Коннора

Полузащитник литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов прокомментировал скандальное заявление своего бывшего партнера по московскому "Локомотиву" Гарри О'Коннора об используемом допинге в стане "железнодорожников".

"Эта процедура стара, как мир. Я помню, что в последствии это вообще запретили. Если не ошибаюсь, при этой процедуре вливают твою же плазму. Может, кто-то и делал в индивидуальном порядке, но не массово. Но это все равно не было каким-то очищением крови, как говорит О'Коннор. А потом такую процедуру вообще запретили. Может, он сам что-то делал индивидуально? Я сам такую процедуру не проходил", - цитирует 33-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, бывший врач "Локомотива" назвал слова О'Коннора бредом. | soccernews.ru