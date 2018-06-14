Динияр Билялетдинов спрогнозировал счет матча Россия - Саудовская Аравия

Полузащитник литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов спрогнозировал счет стартового матча Чемпионата Мира между сборными России и Саудовской Аравии.

"Думаю, будет очень эмоциональный матч. У игроков и той и другой команды будет присутствовать некое напряжение. Из-за этого возможна суета в начале игры. Но считаю, что Россия должна побеждать. Наша команда сильнее во всех компонентах. Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, то думаю победим со счетом 2:0", - цитирует 33-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Черчесов объявил состав сборной России на стартовый матч ЧМ. | soccernews.ru