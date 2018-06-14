Динияр Билялетдинов спрогнозировал счет матча Россия - Саудовская Аравия

Теги россиясаудовская аравиядинияр билялетдинов

Динияр Билялетдинов спрогнозировал счет матча Россия - Саудовская АравияПолузащитник литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов спрогнозировал счет стартового матча Чемпионата Мира между сборными России и Саудовской Аравии.

"Думаю, будет очень эмоциональный матч. У игроков и той и другой команды будет присутствовать некое напряжение. Из-за этого возможна суета в начале игры. Но считаю, что Россия должна побеждать. Наша команда сильнее во всех компонентах. Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, то думаю победим со счетом 2:0", - цитирует 33-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Черчесов объявил состав сборной России на стартовый матч ЧМ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Египет 0 0
3 Уругвай 0 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Португалия 0 0
2 Испания 0 0
3 Марокко 0 0
4 Иран 0 0
Группа C М О
1 Франция 0 0
2 Австралия 0 0
3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Исландия 0 0
3 Хорватия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов