Диогу Жота - первый за восемь лет игрок, оформивший хет-трик в двух матчах Лиги Европы подряд
Нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жота повторил достижение форварда "Аякса" Класа-Яна Хунтелара.
23-летний португалец оформил хет-трик в двух матчах Лиги Европы подряд - в игре с "Бешикташем" (4:0) в декабре и в поединке с "Эспаньолом" (4:0) накануне.
Как сообщает Opta, подобное не удавалось никому в течение последних восьми лет.
А в феврале-марте 2012 года аналогичных показателей достигал Хунтелар в составе "Шальке". Тогда голландец отличился по три раза в матчах с "Викторией" (3:1) и "Твенте" (4:1).
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