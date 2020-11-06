Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Первое место занял нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота, оформивший хет-трик в матче с "Аталантой" (5:0).
Португалец опередил Эрлинга Холанда ("Боруссия" Д), Юссефа Эн-Несири ("Севилья") и Алассана Плеа ("Боруссия" М).
Не пропустите: УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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