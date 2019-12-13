Диогу Жота стал рекордсменом Лиги Европы

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Диогу Жота стал рекордсменом Лиги Европы

Нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жота установил рекорд Лиги Европы, сообщает Sporf.

По информации источника, португалец стал автором самого быстрого хет-трика в истории турнира.

Чтобы забить 3 гола в ворота "Бешикташа", форварду "волков" потребовалось всего 9 минут и 38 секунд.

Напомним, что Жота претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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