Диогу Жота стал рекордсменом Лиги Европы

Нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жота установил рекорд Лиги Европы, сообщает Sporf.

По информации источника, португалец стал автором самого быстрого хет-трика в истории турнира.

Чтобы забить 3 гола в ворота "Бешикташа", форварду "волков" потребовалось всего 9 минут и 38 секунд.

Напомним, что Жота претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Не пропустите: ЦСКА прервал рекордную серию "Эспаньола" без поражений в еврокубках. | http://soccernews.ru