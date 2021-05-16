Диогу Жота выбыл до конца сезона

Фото: инстаграм Жоты/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уведомил о травме португальского нападающего Диогу Жоты.

"У него что-то с костью. Не слишком серьезная травма, однако достаточная для того, чтобы сезон для него был окончен.

Окслей-Чемберлейн несколько дней болел, но он должен быть готов к среде, также как и Милнер", - сказал немецкий специалист в преддверии матча с "Вест Бромвичем".

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