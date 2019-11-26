Директор "Алавеса" рассказал, почему клуб не интересуется российскими футболистами
Директор "Алавеса" Пабло Ортис заявил, что российские игроки неинтересны баскскому клубу, поскольку у них слишком большие зарплаты.
"Мы рассматриваем игроков со всего мира. Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков. Но, как человек, отвечающий за чистую коммерцию, могу сказать, что мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ. Например, клуб уровня "Атлетико" мог бы себе это позволить. Мы же руководствуемся другими принципами. Честно, я был удивлён этим цифрам", - сказал Ортис.
По мнению специалистов, раздутые зарплатные ведомости российских клубов стали следствием лимита на легионеров. Чтобы заполучить в свою команду качественных игроков с паспортом РФ, им предлагались необоснованно высокие оклады.
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|Атлетико Мадрид
|14
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|Атлетик Бильбао
|14
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|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
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|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
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|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
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|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
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|Эспаньол
|14
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|Леганес
|14
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