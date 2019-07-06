Директор "Арарата" Акопян: "Ценим заслуги Макеева в "Спартаке"

Исполнительный директор "Арарата" Артем Акопян рассказал, что думает о подписании контакта с защитником Евгением Макеевым.

Контракт игрока с армянским клубом рассчитан до 2020 года.

"Мы ценим его заслуги в "Спартаке" и уверены, что он будет полезен нашему клубу. "Арарат" сделал предложение Макееву, а он любезно согласился и подписал контракт. В скором времени Евгений прилетит в Ереван и присоединится к клубу", - сказал Акопян.

Мавеев играл в таких командах как "Шексну", "Спартак", "Ростов", "Сочи" и "Ротор".

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