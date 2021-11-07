Директор "Арсенала" назвал цели клуба

Фото: инстаграм "Арсенал"/Автор неизвестен

Директор лондонского "Арсенала" и сын владельца клуба Джош Кронке поделился целями "канониров".

"Выиграть трофей – это неплохо. Но стандарты "Арсенала" гораздо выше, чем победы в Кубке Англии. Нам нужно постоянно бороться за трофей АПЛ – из года в год. Это лучшая лига мира, и если ты борешься за победу в ней, то борешься и за все остальные трофеи в мировом футболе.

Я называю АПЛ нашей целью. Но если ты претендуешь на трофей АПЛ, то борешься и за победу в Лиге чемпионов", – сказал Кронке.

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